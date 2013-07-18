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Скончался основатель Bose

Опубликовано: 18 Июл 2013

12 июля на 84-м году жизни скончался основатель компании Bose Corporation доктор Амар Боуз.

Президент корпорации Bose Боб Мареска (Bob Maresca) в опубликованном на сайте компании некрологе назвал доктора Боуза «наставником и вдохновителем» целого поколения инженеров, “ныне глубоко скорбящего из-за его кончины”.

Доктор Боуз основал корпорацию Bose в 1964 году, будучи профессором электротехники знаменитого Массачусетского Технологического Института (MIT).

До того, как стать преподавателем, он защитил докторcкую диссертацию, а в 2011 году пожертвовал Институту большую часть принадлежащих ему акций компании Bose.

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