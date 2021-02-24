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Сделанную нами школу искусств проверил полпред

Опубликовано: 24 Фев 2021

Полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели новую детскую школу искусств.

Школа сделана в декабре 2020 г. , Киёвская детская школа искусств, Тюменская область.

Мы делали звук и свет.

На площади более чем в 1 тыс. кв. м  разместились 6 кабинетов для индивидуальных музыкальных и теоретических занятий. Оборудованы концертный зал вместимостью 97 мест, зал хореографии на 20 человек, снарядная, раздевалки, кабинет для скульптуры и керамики, кабинет прикладного искусства, кабинет для занятий живописью, кладовые, помещение для обжига.

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Школа построена за счёт средств национального проекта «Культура».

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