Руководство по проектированию систем звукового обеспечения

Настоящее Руководство определяет общие электроакустические требования к системам звукового обеспечения административных и общественных зданий и сооружений и иных видов объектов г. Москвы, перечисленных в п. 2.1.

Руководство содержит рекомендации относительно наиболее типичных способов реализации электроакустических требований в процессе проектирования, основанные на комплексном подходе и учитывающие основные факторы (архитектурные, технологические, эксплуатационные и т.д.), оказывающие влияние на организацию и функционирование систем звукового обеспечения. При разработке Руководства особое внимание было уделено применению современных технологий (аппаратно-программных комплексов и систем интегрированного управления), позволяющих решать задачи звукового обеспечения на принципиально новом качественном уровне и обеспечивающих интеграцию звуковых систем в общий комплекс слаботочного оборудования, применяемого на строящихся и реконструируемых объектах г. Москвы.

Руководство предназначено для проектных, проектно-монтажных и инсталляционных организаций, осуществляющих проектирование систем звукового обеспечения. Кроме того, оно может быть также использовано заказчиками и генеральными подрядчиками при разработке технических заданий на проектирование систем звукового обеспечения, а также организациями и службами, осуществляющими экспертизу существующих и проектируемых систем звукового обеспечения.

1. Основные понятия и используемые аббревиатуры

Основные понятия

Система звукового обеспечения (СЗО) — интегральная система, обеспечивающая весь комплекс мероприятий по звуковому обеспечению находящихся на объекте людей, включая: звукоусиление, звуковоспроизведение звукозапись в любой форме, громкое оповещение, громкую служебную и диспетчерскую связь, трансляцию звуковых программ.

Акустическое моделирование. Важнейшая стадия архитектурно-акустического проектирования, которая заключается в разработке модели озвучиваемого объекта (как правило, в компьютерном виде), учитывающей акустические свойства объекта. Акустическое моделирование используется: 1) в процессе разработки архитектурного проекта; 2) для выработки решений по оптимизации акустических свойств существующих объектов; 3) как источник исходных данных для электроакустического анализа.

Диапазон эффективно воспроизводимых частот (неравномерность амплитудно-частотной характеристики). Диапазон звуковых частот, в пределах которого система обеспечивает воспроизведение с однозначно заданной неравномерностью (как правило, 4-6 дБ). Неравномерность определяется по измеренным уровням звукового давления, усредненным в стандартных (международный стандарт ISO) 1/3-октавных полосах.

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