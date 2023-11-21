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«Роад-шоу» AudioVideoSystem, Chauvett, DS Proaudio

Опубликовано: 21 Ноя 2023

Гостеприимный офис компании «АулиоВидеоСистемы» в Екатеринбурге – излюбленное место наших партнёров, клиентов и поставщиков для проведения совместных мероприятий.

Огромная площадь офиса и комфортная обстановка, чудесные сотрудники и профессиональный подход ко всему, что мы делаем – гарант того, что любое мероприятие с нашим участием проходит на самом высоком уровне, с пользой и удовольствием.

02 300x224 - «Роад-шоу» AudioVideoSystem, Chauvett, DS Proaudio

Недавно отгремело очередное событие – закрытый показ специализированного профессионального шоу-оборудования и технологий, организованное компанией «АудиоВидеоСистемы» совместно с партнерами.

звуковое оснащение помещений
На мероприятии специально приглашенным гостям было продемонстрировано профессиональное звуковое и световое оборудование, предназначенное для театров, концертных, конференционных и актовых залов.

В программе показа:

· профессиональное световое оборудование CHAUVET-PROFESSIONAL флагманских серий MAVERICK и OVATION;

· системы звукоусиления DS PROAUDIO, являющиеся сегодня едва ли не единственным Российским производителем аудиосистем в своем классе, что так важно в времена санкционных ограничений и нестабильности импорта.

Как и со всеми аудио-визуальными технологиями, только личное прослушивание и осмотр позволяют создать собственное мнение относительно представленных технологий. И такая возможность была предоставлена нашим гостям.

Хотите быть приглашенным гостем?

Организовать совместный ивент в одном из наших офисов в Москве, Екатеринбурге и Тюмени – пишите, звоните. Мы всегда открыты к диалогу.

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