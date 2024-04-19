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Еще один проект за пределами РФ – открытие магазина “Золотое яблоко” в Дохе (Катар).

Опубликовано: 19 Апр 2024

Прямо сейчас ведущий инженер компании «АудиоВидеоСистемы» находится в Катаре, на запуске еще одного объекта за пределами РФ, парфюмерной сети «Золотое яблоко».
Катар – третья зарубежная страна, куда заходит ретейлер. И мы неизменно занимаемся аудиовизуальным оснащением торговых пространств этой сети.

Мнение экспертов:
«Решение Золотого яблока выйти на рынок Катара и открыть магазин в Дохе выглядит вполне логичным.
Численность населения Катара в возрасте от 30 до 34 лет — около 503 000 человек. Это самая многочисленная и самая экономически активная демографическая группа.
Катар — небольшая, но очень богатая страна. Общая численность населения — около 2,8 млн человек, из них около 50 000 человек — миллионеры. В Катаре самый высокий ВВП на душу населения в мире.
Косметический рынок Катара бурно развивается и вырос в прошлом году на 156%. Там высокий спрос на косметику и один из самых высоких средних чеков».
Анна Дычева-Смирнова, эксперт косметического рынка

Источник: https://secrets.tinkoff.ru/trendy/zolotoe-yabloko-katar/
© Бизнес-секреты

photo 2024 04 08 12 49 26 300x224 - Еще один проект за пределами РФ - открытие магазина "Золотое яблоко" в Дохе (Катар).

Полное описание кейса и мультимедийной системы, реализованной в данном проекте, обязательно разместим в ленте.

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