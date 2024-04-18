23–24 апреля в Москве состоится выставка-форум ProIntegration Tech 2024 – ведущее в России и странах СНГ отраслевое мероприятие в области аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий и системной интеграции.

ProIntegration Tech – это ежегодная площадка для встречи интеграторов, инсталляторов, дистрибьюторов и дилеров оборудования, государственных и корпоративных заказчиков, архитекторов и дизайнеров, представителей сфер ритейла, HoReCa, объектов культуры, финансовых структур и многих других. В 2023 году на выставке были представлены более 100 брендов, мероприятие посетили свыше 4800 гостей.

В этом сезоне экспозиционная площадь вырастет вдвое, что позволит гостям увидеть новинки и технологии российских и зарубежных вендоров, которые востребованы сегодня, а также пообщаться напрямую с производителями и поставщиками AV-систем. За два дня организаторы рассчитывают привлечь не менее 8000 посетителей.

23 апреля, в первый день проведения мероприятия, состоится объявление победителей 11-й отраслевой премии Prointegration Awards, которая выберет наиболее эффективные аудиовизуальные решения для комплексного оснащения объектов корпоративного и государственного сектора, реализованные российскими интеграторами и инсталляторами.

В 2024 году ProIntegration Tech пройдет уже в 18-й раз. Мероприятие состоится в Loft Hall №2, №3 (Москва, ул. Ленинская Слобода, 26с15). Организатор события – МИДЭКСПО. Генеральный партнер выставки-форума и премии – компания PROFDISPLAY.

Делегация от компании «АудиоВидеоСистемы» в расширенном составе планирует посетить выставку, чтобы продолжать оставаться в курсе новинок и трендов рынка.

А наши кейсы уже направлены на рассмотрение жюри премии Prointegration Awards. Скрестили пальцы и ждем итогов.

И вспоминаем по фото, как это было в прошлом году.

ProIntegration Tech 2024 соберет представителей рынка proAV (avclub.pro)