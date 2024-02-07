Приказ 804 по оснащению школ

Подраздел 4. Многофункциональный актовый зал

Специализированная мебель и системы хранения

Основное оборудование

1.4.1. Стул/кресло для актового зала

1.4.2. Трибуна

1.4.3. Стол в президиум

1.4.4. Стул в президиум

1.4.5. Системы хранения светового и акустического оборудования

1.4.6. Пианино акустическое/цифровое/синтезатор

1.4.7. Мультимедийная трибуна

1.4.8. Управляемая видеокамера

1.4.9. Система (устройство) для затемнения окон (в случае отсутствия в проектной

документации)

Основное/Дополнительное вариативное оборудование

1.4.10. Кондиционер (в случае отсутствия в проектной документации)

Оборудование сцены

Основное оборудование

1.4.11. Экран большого размера

1.4.12. Проектор для актового зала с потолочным креплением

1.4.13. Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены

1.4.14. Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге,

мобильная акустическая система, микрофон)

Дополнительное вариативное оборудование

1.4.15. Шкаф рэковый

1.4.16. Одежда сцены

Звукотехническое оборудование

Основное оборудование

1.4.17. Персональный компьютер с программным обеспечением для обработки звука

1.4.18. Графический эквалайзер с микшером

1.4.19. Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем

1.4.20. Вокальный радиомикрофон

Светотехническое оборудование

Дополнительное вариативное оборудование

1.4.21. Театральный линзовый прожектор

1.4.22. Светильник ультрафиолетового света

1.4.23. Светодиодный прожектор

1.4.24. Поворотная голова

1.4.25. Генератор дыма

1.4.26. Зеркальный шар с электроприводом

1.4.27. Пульт управления освещением

Оборудование для артистической уборной

Дополнительное вариативное оборудование

1.4.28. Гримерный стол

1.4.29. Табурет гримировального стола

1.4.30. Диван для отдыха

1.4.31. Стол для реквизита

1.4.32. Мобильная стойка для театральных костюмов

1.4.33. Зеркало травмобезопасное

Помещение для декораций, бутафории, хранения костюмов

Дополнительное вариативное оборудование

1.4.34. Полки для бутафории и реквизита

1.4.35. Полки для хранения париков со стойками

1.4.36. Шкаф для хранения костюмов

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