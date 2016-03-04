Приглашаем на техническую экскурсию в Ельцин Центр

Компания «АудиоВидеоСистемы» совместно с представителями компании Panasonic Россия, приглашают вас посетить техническую экскурсию и узнать из первых уст про интегрированные мультимедийные решения музея и атриума первого Президентского центра Б.Н. Ельцина.

Первый Президентский центр Б.Н. Ельцина является не только уникальным культурным и социальным объектом, он также интересен со стороны технического оснащения здания.

Техническую экскурсию в этом году посетило уже более 100 человек, из различных организаций Свердловской области.

На экскурсии вам расскажут подробно про:

Самую большую стационарную диораму России

Фоновое озвучивание и систему звукоусиления атриума

Мультимедийные системы музея

И ответят на все интересующие вас вопросы по техническому оснащению.

Мероприятие предназначено для технических специалистов и руководителей, проводится еженедельно.