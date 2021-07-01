Отмечаем полгода обслуживания ситуационного центра в Доме Севастьянова

1 июля 2021 года отмечаем обслуживания ситуационного центра в Доме Севастьянова. Именно там Евгений Куйвашев проводит совещания в условиях пандемии.

В 2020 году увеличилось количество совещаний по видеоконференц-связи и понадобилось техническое обслуживание оборудования. В конце 2020 года Управление делами губернатора опубликовало тендер. Важно было личное присутствие технического специалиста на мероприятиях, а также аудит, профилактика и ремонт оборудования.

Мы предложили наше решение, предоставили необходимые документы и выиграли конкурс на годовое обслуживание. 1 января 2021 года мы приступили к работе и успешно справляемся со своей задачей уже полгода!