Открытие “Золотого яблока” в торговом центре “Cristals”

Основанная в 1996 году в Екатеринбурге сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» сегодня является одним из самых успешных косметических ритейлеров России.

В декабре прошлого года в «Пассаже» открылся очередной магазин сети, фоновое озвучивание которого было реализовано нашей компанией.

На прошлой неделе в новом торговом центре «Cristals» состоялось грандиозное открытие самой большой точки площадью 2 500 квадратных метров. Фоновое озвучивание вновь было доверено выполнить компании «АудиоВидеоСистемы» на базе оборудования Bose.

Для акустического расчета инженерами использовалась специализированная программа Bose Modeler 6.8. Фоновое озвучивание реализовано на базе 59 встраиваемых акустических систем потолочного размещения Bose DS100F, которые воспроизводят мощный, естественный и мягкий звук и при этом отлично вписываются в интерьер.

В рамках фонового озвучивания выделены несколько независимых зон, среди которых входная группа, кассы и бар. Управление происходит с настенной панели Bose ControlSpace CC-64. Источником аудиосигнала служит компьютер. Во время проведения мероприятий, например, мастер-классов известных визажистов или пресс-конференций звезд, источник аудиосигнала может располагаться в зале и подключаться через настенную панель Bose Local Input.