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Открытие “Золотого яблока” в торговом центре “Cristals”

Опубликовано: 1 Дек 2016

Основанная в 1996 году в Екатеринбурге сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» сегодня является одним из самых успешных косметических ритейлеров России.

В декабре прошлого года в «Пассаже» открылся очередной магазин сети, фоновое озвучивание которого было реализовано нашей компанией.

На прошлой неделе в новом торговом центре «Cristals» состоялось грандиозное открытие самой большой точки площадью 2 500 квадратных метров. Фоновое озвучивание вновь было доверено выполнить компании «АудиоВидеоСистемы» на базе оборудования Bose.

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Для акустического расчета инженерами использовалась специализированная программа Bose Modeler 6.8. Фоновое озвучивание реализовано на базе 59 встраиваемых акустических систем потолочного размещения Bose DS100F, которые воспроизводят мощный, естественный и мягкий звук и при этом отлично вписываются в интерьер.

В рамках фонового озвучивания выделены несколько независимых зон, среди которых входная группа, кассы и бар. Управление происходит с настенной панели Bose ControlSpace CC-64. Источником аудиосигнала служит компьютер. Во время проведения мероприятий, например, мастер-классов известных визажистов или пресс-конференций звезд, источник аудиосигнала может располагаться в зале и подключаться через настенную панель Bose Local Input.

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