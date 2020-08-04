Объявление коммерческого директора

Опубликовано: 4 Авг 2020
Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы успокоить всех
наших клиентов и деловых партнеров и сказать,
что мы все еще здесь и мы работаем для того
чтобы поддержать и сделать все возможное,
чтобы помочь всем пройти через эти сложные времена.
Наша команда после объявления карантина
полностью перешла на удаленную работу
и функционирует на таком же высоком уровне
дистанционной поддержки.
Пока мы решили отложить
плановые работы по техническому обслуживанию,
но мы по-прежнему принимаем срочные вызовы для критических услуг.
В этих случаях наши менеджеры и инженеры
отправятся к вам на личном автомобиле
и будут придерживаться самых строгих
принципов социального дистанцирования.
Наше управление проектами, дизайн и продажи
команды работают на полную катушку из дома и
нам повезло работать над
несколькими интересными новыми проектами.
Пока я глубоко опечален слышать о
многих увольнениях, которые происходят в рамках малого
и среднего бизнеса в наши дни,
я очень горжусь тем, что мне как руководителю
не пришлось никого увольнять из нашей команды.
Все наши сотрудники и субподрядчики были
уверены, что их статусы в безопасности, и я
уверен, что мы выйдем из этого как
сильная команда, чем когда-либо,
ставя людей, в абсолютный приоритет.
Береги себя,
Антон Алимпиев