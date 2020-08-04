Объявление коммерческого директора

Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы успокоить всех

наших клиентов и деловых партнеров и сказать,

что мы все еще здесь и мы работаем для того

чтобы поддержать и сделать все возможное,

чтобы помочь всем пройти через эти сложные времена.

Наша команда после объявления карантина

полностью перешла на удаленную работу

и функционирует на таком же высоком уровне

дистанционной поддержки.

Пока мы решили отложить

плановые работы по техническому обслуживанию,

но мы по-прежнему принимаем срочные вызовы для критических услуг.

В этих случаях наши менеджеры и инженеры

отправятся к вам на личном автомобиле

и будут придерживаться самых строгих

принципов социального дистанцирования.

Наше управление проектами, дизайн и продажи

команды работают на полную катушку из дома и

нам повезло работать над

несколькими интересными новыми проектами.

Пока я глубоко опечален слышать о

многих увольнениях, которые происходят в рамках малого

и среднего бизнеса в наши дни,

я очень горжусь тем, что мне как руководителю

не пришлось никого увольнять из нашей команды.

Все наши сотрудники и субподрядчики были

уверены, что их статусы в безопасности, и я

уверен, что мы выйдем из этого как

сильная команда, чем когда-либо,

ставя людей, в абсолютный приоритет.

Береги себя,

Антон Алимпиев