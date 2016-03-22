Музей военной техники УГМК попал в Forbes

В русской версии журнала Forbes вышел большой материал о музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.

Крупнейший в России частный военный музей создан по инициативе гендиректора УГМК Андрея Козицына. «Личное это или общественное — как хотите назовите. Для меня это все как личное, я про каждую штуку тут могу рассказать. Мне это нравится», — говорит в интервью Forbes Андрей Козицын.

Компания “АудиоВидеоСистемы” оснастила музей военной техники “Боевая Слава Урала” мультимедийными системами в 2013 году. В музее есть система фонового озвучивания Bose, система видеоотображения, интерактивные киоски и дисплеи, динамическая видеорама и конференц-зал.Также посетитель музея может подробно ознакомится с макетом застройки с помощью шести встроенных интерактивных дисплеев

Как пишет Forbes, за 2015 год музей посетили 200 000 человек, не считая школьников, которые приезжают сюда на интерактивные уроки.

Сам Козицын провел для журналиста издания экскурсию по музею.

«В войнушку не наигрался — вот, наверное, и посыл первый, чтобы начать интересоваться, — говорит 55-летний бизнесмен. — Второй посыл — к юбилею Победы в 2005 году мы реконструировали памятник тем, кто ушел на фронт с комбината «Уралэлектромедь» . Логично у памятника рядом технику военную поставить. Поставили два орудия. Потом в военный округ обратились — поставили первый танк, второй. А дальше уже процесс творческий», – цитирует бизнесмена Forbes.

В конце большого материала анонсируются изменения в музее.

В мае 2016 года гражданскую технику — на втором этаже большая коллекция ретроавтомобилей и мотоциклов — выставят на отдельной открытой площадке. Для этой же экспозиции реставраторы уже готовят машину скорой помощи 1960-х годов, их выпускал Рижский завод.

Источник: itsmycity.ru

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