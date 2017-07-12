Mобильные акустические системы Bose L1





Использование запатентованной технологии BOSE L1® позволяет заменить громоздкие трансляционные громкоговорители и мониторы одним предельно компактным решением.

Теперь вы можете контролировать то, что слышит ваша аудитория, независимо от того играет один музыкант или целая группа. В основание L1® Model II и L1® Model 1S интегрированы усилители и электроника с процессором ToneMatch®, оптимизирующая работу системы при использовании разнообразных инструментов и микрофонов. Подробности – в видеоролике.