Личное: IT-КУБ, КВАНТОРИУМ, ТОЧКА РОСТА

Начиная с 2019 года в России реализуется национальный проект «Образование». Он включает 10 федеральных проектов. В результате до 2024 года должны не только решиться ряд ключевых задач, стоящих перед современным российским просвещением, но и сформироваться актуальные программы обучения и дополнительного образования. Все эти преобразования будут осуществляться, в основном, в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» и «Новые возможности для каждого».

С этой целью в России сегодня создаются целые сети образовательных центров, обучение в которых будет вестись по востребованным программам STEM-образования, имеющим прикладную направленность.

ЦЕНТРЫ «IT-КУБ»

Что такое «IT-куб». Это федеральная сеть детских учреждений профильного образования по подготовке специалистов в области IT. В ходе реализации национального проекта «Образование» предполагается создать 340 таких центров во всех субъектах РФ. Обучение в «IT-кубе» осуществляется по шести (по числу граней геометрической фигуры) основным направлениям («кубам»). Обязательными «кубами» при этом являются:

Программирование на Python

Мобильная разработка

Разработка VR/AR

Вариативными (определяемыми по выбору) кубами могут стать:

Кибергигиена и большие данные (Big Data)

Основы алгоритмики и логики

Программирование роботов

Перечень вариативных направлений образовательных программ может дополняться Федеральным оператором.

Каждый центр сети рассчитан на постоянное обучение 400 и более детей.

Занятия в центрах бесплатны. Начиная с семи лет дети, пробуют собирать и программировать роботов на основе Lego, изучают основы алгоритмики и логики, осваивают язык программирования Scratch. С 10 лет возможно изучение кибергигиены и интернет-безопасности, с 12 – программирование на Java или разработка приложений виртуальной и дополненной реальности, а также системное администрирование. Анализировать большие данные дети могут начать с 14 лет.

Минимальная длительность образовательной программы, реализуемой в центре, определяется «тулкитами», но составляет не менее 72 часов.

По некоторым направлениям обучения выпускники «IT-кубов» получают преимущество при поступлении в технические вузы.

Обучение в «IT-кубе» – это прекрасный шанс для детей получить необходимые технические навыки, освоить современные и востребованные профессии, выбрать вуз для дальнейшего обучения!

ИНФРАСТРУКТУРА И ОСНАЩЕНИЕ

Каждый центр сети «IT-куб» должен располагаться на площади не менее 600 кв. м. При этом площадь:

помещения для реализации каждого образовательного направления должна быть не менее 40 кв. м;

иных функциональных зон и, технических помещений (серверная) – не менее 200 кв. м;

иных помещения, в том числе нефункциональных зон общего пользования — не менее 160 кв. м.

Помещения Центра должны соответствовать требованиям санитарно- эпидемиологических и технических правил и нормативов.

Все центры сети «IT-куб» (как уже действующие, так и планируемые) должны иметь современное оформление учебных помещений и высокий уровень материально-технического оснащения. Учебные курсы разработаны совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями – производителями высоких технологий и разработчиками образовательных программ.

Обучение разработке на языке Java для платформы Android ведётся на базе «IT ШКОЛЫ SAMSUNG»;

– Занятия по объектно-ориентированному программированию в Python проходят с использованием сервиса «Яндекс.Лицей»;

– Программа обучения основам безопасности пользователей в цифровом пространстве разработана сервисом аналитики «Крибрум»;

– Базовые понятия программирования преподают по учебным программам школы программирования «Алгоритмика»;

– Для практических занятий по отработке базовых навыков программирования на C-подобных языках используются электронные конструкторы и программы LEGO.

Всё это предполагает наличие высокоскоростного доступа в Интернет, надёжных технологий хранения и обработки данных, обширного парка персональных и мобильных компьютеров, качественных комплектующих для практических занятий.

Компания «АудиоВидеоСистемы» оказывает весь спектр услуг по оснащению вновь открытых и доукомплектованию существующих центров детского IT-творчества «IT-куб» в соответствии с рекомендуемыми перечнями и методическими указаниями:

разработка проектной и технической документации;

проектирование оформления внутренних пространств;

подбор, монтаж и ввод в эксплуатацию сетевого, компьютерного, серверного и периферийного оборудования;

поставка и ввод в эксплуатацию оборудования виртуальной и дополненной реальности для занятий по направлению «Разработка VR/AR»;

подбор и поставка комплектующих для практических занятий по направлению «Программирование роботов»;

поставка расходных материалов для устройств вывода.

Все работы и услуги, осуществляемые компанией «АудиоВидеоСистемы», соответствуют требованиям, предъявляемым разработчиками учебных курсов и регламентирующих документов.

ТЕХНОПАРКИ «КВАНТОРИУМ»

Что такое «Кванториум». Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых квалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» планируется к 2024 году создать 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» для 2 млн детей.

«Кванториумы» – это современные научные центры, которые реализуют проектный подход к обучению в рамках 13 перспективных направлений (квантумов):

Энерджиквантум (энергетика);

Лазерквантум (лазерные технологии);

Промробоквантум (промышленная робототехника);

Промдизайнквантум (проектирование объектов массового производства);

Наноквантум (работа с наноматериалами);

Космоквантум (различные области космонавтики);

Геоквантум (геоинформационные технологии);

Биоквантум (биология);

Аэроквантум (летательные аппараты);

Автоквантум (наземный транспорт);

VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность);

IT-квантум (прикладные информационные технологии);

Нейроквантум (нейротехнологии и нейробиология).

Предельная численность обучаемых в конкретном «Кванториуме» может отличаться в зависимости от выбранной модели построения и региона местонахождения.

Всего в деятельность уже работающих технопарков на постоянной основе вовлечено около 100 тысяч детей, а около 600 тысяч — охвачены мероприятиями, проводимыми федеральной сетью.

В соответствии с показателями, определенными национальным проектом «Образование», к 2024 году в каждом городе с населением более 60 тысяч человек будет функционировать минимум один детский технопарк «Кванториум».

Занятия в технопарках бесплатны. На обучение принимают детей с 10 до 18 лет.

Детский технопарк «Кванториум» — это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием!

ИНФРАСТРУКТУРА И ОСНАЩЕНИЕ

На современном этапе определены четыре основных модели построения детских технопарков «Кванториум»: «Мини», «Стандарт», «Максимум» и «Мобильный».