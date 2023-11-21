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Код ИБ (проект для руководителей и специалистов в сфере информационной безопасности)

Опубликовано: 21 Ноя 2023

Стабильность – признак мастерства, гласит известная поговорка. А стабильность в партнерстве и долгосрочное сотрудничество обретают особую ценность в современных реалиях.

всегда оборудуем конференц зал по всем техникам безопасности

Уже не первый год компания «АудиоВидеоСистемы» является спонсором звука и одним из главных партнеров серии мероприятий КОД ИБ по всей России. Особенно приятно было встречать конференцию на родной земле, в отеле «Азимут», в Екатеринбурге. Мероприятие организовано при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области. Ее участниками стали более 150 представителей сферы информационной безопасности, в том числе собственники, руководители предприятий, руководители и специалисты сферы ИТ и ИБ, преподаватели кафедр ИТ и ИБ учебных заведений Уральского округа.

Стабильность – признак мастерства, гласит известная поговорка. А стабильность в партнерстве и долгосрочное сотрудничество обретают особую ценность в современных реалиях.-2
Стабильность – признак мастерства, гласит известная поговорка. А стабильность в партнерстве и долгосрочное сотрудничество обретают особую ценность в современных реалиях.-2-2
Стабильность – признак мастерства, гласит известная поговорка. А стабильность в партнерстве и долгосрочное сотрудничество обретают особую ценность в современных реалиях.-2-3

Реализована обширная деловая программа с обучающими лекциями и выступлениями профильных специалистов в первый день конференции. А также проведен ряд мероприятий в последующие дни: круглый стол со студентами Колледжа информационных технологий международного уровня и экскурсия на завод АО “Уралхиммаш”.

Стабильность – признак мастерства, гласит известная поговорка. А стабильность в партнерстве и долгосрочное сотрудничество обретают особую ценность в современных реалиях.-3

Специалисты компании «АудиоВидеоСистемы» не только обеспечили конференцию мультимедийным оборудованием, но делились профессиональным опытом, обрели новых партнеров и Заказчиков, а также создали неповторимую атмосферу своим позитивным настроем.
Благодарим организаторов за доверие и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

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