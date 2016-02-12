Итоги Integrated Systems Europe 2016

Представители компании «АудиоВидеоСистемы» посетили международную выставку АВ-интеграции Integrated System Europe 2016 https://www.iseurope.org. Выставка проводится ежегодно с 2004 года, и является крупнейшей в Европе. Мероприятие рассчитано как на профессионалов, так и на любителей. Ежегодно она привлекает специалистов из разных сегментов рынка аудио и видео технологий. Аудитория выставки постоянно расширяется за счет интереса к новинкам в области технологий этого сегмента рынка.

В этом году специалисты компании «АудиоВидеоСистемы» насыщено и продуктивно провели время на Integrated System Europe 2016: успели посмотреть и изучить все новинки на АВ-рынке, пообщаться с коллегами и партнёрами, поделиться опытом, получить новые знания и порадоваться за свою компанию.

Значительные события, произошедшие на Integrated System Europe 2016:

Проект компании «АудиоВидеоСистемы» (Ельцин Центр) , опубликован на обложке профессионального журнала InAVate http://www.inavate.ru/site/files/Index-01-2016/01_janfeb_2016_web.pdf

Первый президентский цент Б.Н. Ельцина был опубликован в английском журнале Installation http://www.installation-international.com/russian-presidential-centre-fits-worlds-largest-stationary-projection-screen/

Компания «АудиоВидеоСистемы» была награждена в первый день выставки за лучший проект (Park Inn Нижний Тагил) “МЕСТО ВСТРЕЧИ – ISE 2016” http://www.auvix.ru/panasonic_ise2016/

Представители компании “АудиоВидеоСистемы” посетили гостеприимный офис Extron и получили первый в этом году сертификат партнёрства.

Integrated System Europe 2016 – является главным и самым масштабным событием на рынке электронных систем, инсталляционных товаров и услуг для корпоративного и домашнего сектора. Ежегодно, системный интегратор «АудиоВидеоСистемы» посещает выставку, вдохновляется новыми идеями и новыми возможностями для реализации будущих проектов.

Смотрите ниже наш краткий фотоотчёт.