«АудиоВидеоСистемы» приняли участие в IX Всероссийском форуме-выставке «ИНФОТЕХ 2016», который прошел в Тюмени 12 и 13 октября. Посетителями выставки стали более двух с половиной тысяч гостей из десятков регионов России и стран СНГ.

На стенде «АудиоВидеоСистемы» был представлен «флипчарт XXI века» – SMART kapp. Благодаря этому устройству больше не нужно переписывать, фотографировать или запоминать всё, что пишет докладчик. Достаточно просто отсканировать штрих-код с помощью смартфона или открыть ссылку на компьютере – и вы видите на экране вашего смартфона или ПК всё происходящее на маркерной доске в режиме реального времени. Более того, все записи можно сохранить в несколько кликов.

Также на стенде была продемонстрирована передовая акустическая система ключевого вендора компании Bose – L1 Model II, призванная в разы повысить производительность в работе ораторов, музыкантов и DJ. Система рассчитана на аудиторию до 500 человек и представляет собой линейный массив с 24 динамиками, обеспечивающий оптимальное покрытие звука по горизонту в 180 градусов. Немаловажно, что мобильная конструкция легко разбирается, собирается и транспортируется благодаря наличию легко стыкующихся между собой частей.

На представленном LCD дисплее Samsung 400TS-3 в рамках выставки демонстрировались интерактивные 3D-приложения для промышленных предприятий, применение которых позволяет не просто визуализировать промышленные объекты и объекты недвижимости, но и интегрировать реальные производственные или технологические процессы с виртуальной средой.

Представительство компании «АудиоВидеоСистемы» было открыто в Тюмени в июле 2016 года, так что прошедший «Инфотех» послужил своеобразным боевым крещением тюменской команды. Поздравляем коллег с достойным стартом и желаем им новых побед и свершений!