Iiyama планирует представить два панорамных дисплея 10:5 на выставке ISE

Iiyama, известный производитель мониторов и дисплеев, представит два новых панорамных дисплея на выставке Integrated Systems Europe (ISE). Эти дисплеи будут иметь необычное соотношение сторон 10:5, что позволит пользователям насладиться увлекательным и погружающим впечатлением от просмотра контента.

Первый панорамный дисплей от Iiyama будет иметь размер 105 дюймов, обеспечивая широкий обзор и глубокую цветопередачу. Этот дисплей будет идеальным решением для коммерческих или профессиональных использований, где важна высокая детализация и качество изображения.

Второй панорамный дисплей будет компактнее и иметь размер около 21,9 дюйма. Он предназначен для широкого спектра применений, включая офисные задачи, мультимедийные презентации и игровые сессии. С ярким и четким изображением, пользователи будут погружены в сюжеты фильмов, игровые миры или презентации.

Оба дисплея будут поддерживать различные технологии, включая HDMI, DisplayPort и USB-C, что обеспечит исключительную гибкость и совместимость с различными устройствами. Кроме того, они будут обладать функциональностью Picture-in-Picture (PiP), которая позволит одновременно отображать несколько источников контента.

Компания Iiyama стремится предложить инновационные и качественные продукты, и эти новые панорамные дисплеи не являются исключением. Они подходят как для профессионалов, так и для любителей, которые ценят высокое качество изображения и потрясающий опыт просмотра. Выставка ISE представляет отличную возможность для Iiyama продемонстрировать свою последнюю продукцию широкой аудитории.