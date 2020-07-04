Что нужно для удаленной работы?

Какое оборудование нужно для эффективной работы на дому? оборудование и рекомендации.

⠀

Сегодня речь пойдет о оборудовании для удаленного взаимодействия сотрудников, а также проведения иных онлайн-мероприятий.

⠀

Считаем, что данный вопрос сейчас актуален как никогда, поэтому размещаем советы по работе на «удалёнке» для тех кто перешел на данный тип работы временно и для тех кто постоянно работает из дома.

Веб-камера для видеоконференций и онлайн-занятий:

разрешение у изображения не должно быть ниже 640х480, в идеале – Full HD;

для удаленного взаимодействия с сотрудниками достаточно будет встроенной в ноутбук камеры или любой другой небольшой веб-камеры;

движения в кадре в полный рост – в идеале нужна камера с зумом, еще лучше, если это будет PTZ-камера.

наличие встроенного микрофона – необязательно. Если вам важно, чтобы звук был качественным, приобретите микрофон отдельно. При условии, что в помещении, где вы будете выходить на связь, отсутствуют посторонние шумы, достаточно будет встроенного в камеру микрофона.

тип подключения веб-камеры: из USB-, IP- и Wi-Fi-подключений, мы рекомендуем отдать предпочтение USB-камерам версии не менее 2.0. Микрофон, гарнитура.

Для качественного звука необходима покупка отдельного микрофона. Опять же выбирайте модели с USB-подключением.

Перед тем, как купить микрофон, убедитесь:

что у микрофона есть микропроцессор для оцифровки звука;

есть функция «шумоподавление» с соотношением сигнал/шум — выше 66 дБ;

чувствительность микрофона от -40 дБ.

Не забудьте про аксессуары для микрофона:

стойку напольную или настольную;

кабель;

поп-фильтр, который будет отсеивать «взрывные» звуки «б» или «п».

Напомним, что скорость интернет-соединения не должна быть ниже 2 Мбит/сек, а свет в помещении рекомендуем использовать рассеянный.

Если ваши онлайн-занятия — это рассказ на камеру в ноутбуке, а также вам важна мобильность, тогда вместо микрофона приобретайте гарнитуру. Основные требования к микрофону гарнитуры такие же, как и к обычному микрофону.