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Bosch провела Bosch Road Show для конечных пользователей в Екатеринбурге

Опубликовано: 10 Окт 2019

Впервые в Екатеринбурге Компания Bosch Системы Безопасности провела мероприятие для конечных пользователей Bosch Road Show, которое состоялось 3 октября 2019 г. в Отеле Парк Инн.

Эксперты Компании Bosch рассказали об отраслевых решениях и продемонстрировали комплексные системы безопасности, включающие системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения и музыкальной трансляции, системы управления и контроля доступа, а также конференц-системы.

Как представитель Bosch в Свердловской области мы пригласили наших клиентов и приняли участие в мероприятии сами.

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