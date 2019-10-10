Bosch провела Bosch Road Show для конечных пользователей в Екатеринбурге

Впервые в Екатеринбурге Компания Bosch Системы Безопасности провела мероприятие для конечных пользователей Bosch Road Show, которое состоялось 3 октября 2019 г. в Отеле Парк Инн.

Эксперты Компании Bosch рассказали об отраслевых решениях и продемонстрировали комплексные системы безопасности, включающие системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения и музыкальной трансляции, системы управления и контроля доступа, а также конференц-системы.

Как представитель Bosch в Свердловской области мы пригласили наших клиентов и приняли участие в мероприятии сами.