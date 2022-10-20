13 октября 2022 года в офисе компании «АудиоВидеоСистемы» прошло интереснейшее мероприятие – закрытый показ специализированного профессионального шоу-оборудования и технологий.

Продемонстрировано профессиональное звуковое и световое оборудование, предназначенное для театров, концертных, конференционных и актовых залов.

В программе показа:

Профессиональное световое оборудование CHAUVET-PROFESSIONAL флагманских серий MAVERICK и OVATION.

~ Профильные прожекторы, с неограниченной палитрой цветов и, одновременно, высочайшим индексом цветопередачи CRI.

~ Прожекторы рассеянного цвета, сочетающие в себе возможности многозадачности и практичности.

~ Прожекторы направленного света с линзами Френеля, с неограниченной палитрой цветов и уникальными механизмами формирования луча, позволяющие, в том числе, без тактильного контакта менять свойства прибора.

Во второй части мероприятия были продемонстрированы системы звукоусиления DS PROAUDIO, являющимся сегодня едва ли не единственным Российским производителем аудиосистем в своем классе, что так важно в времена санкционных ограничений и нестабильности импорта.

Интересны профильные мероприятия в сфере аудио-видео оборудования?

Хотите быть соорганизатором или гостем – пишите, наши менеджеры всегда на связи.

Сделайте заявку на расчёт вашего проекта ↓

+7(343)3170770

8 (965) 545-65-13

Заезжайте в наш офис шоу-рум на чашку кофе:

г. Екатеринбург

ул. Цвиллинга, 1 (10 этаж)

г. Москва

ул. Волоколамское шоссе, 2

г. Тюмень

ул. Ленина 2А, блок В, оф. 504