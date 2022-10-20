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Показ специализированного профессионального шоу-оборудования и технологий.

Опубликовано: 20 Окт 2022

13 октября 2022 года в офисе компании «АудиоВидеоСистемы» прошло интереснейшее мероприятие – закрытый показ специализированного профессионального шоу-оборудования и технологий.

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В программе показа:
Профессиональное световое оборудование CHAUVET-PROFESSIONAL флагманских серий MAVERICK и OVATION.
~ Профильные прожекторы, с неограниченной палитрой цветов и, одновременно, высочайшим индексом цветопередачи CRI.
~ Прожекторы рассеянного цвета, сочетающие в себе возможности многозадачности и практичности.
~ Прожекторы направленного света с линзами Френеля, с неограниченной палитрой цветов и уникальными механизмами формирования луча, позволяющие, в том числе, без тактильного контакта менять свойства прибора.

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Во второй части мероприятия были продемонстрированы системы звукоусиления DS PROAUDIO, являющимся сегодня едва ли не единственным Российским производителем аудиосистем в своем классе, что так важно в времена санкционных ограничений и нестабильности импорта.

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