В пятницу 19 августа в Екатеринбурге прошла церемония открытия ледовой «Дацюк-Арены», фоновое озвучивание которой спроектировано и реализовано компанией «АудиоВидеоСистемы».

В церемонии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и прославленный уральский хоккеист Павел Дацюк, чье имя носит арена. В состав нового спортивного комплекса входят большое хоккейное поле размером 59 на 28 метров и малое поле размером 30 на 16,2 метров. Примечательно, что средства на проектирование и строительство арены екатеринбургская команда «Неоплан» выиграла во всероссийском турнире Ночной хоккейной лиги.

Накануне.RU, цитируя губернатора Евгения Куйвашева, отмечает, что на новом объекте было применено «все лучшее в мире, что есть в строительстве спортивных ледовых арен».

Это утверждение справедливо и для звукового оборудования «Дацюк-Арены», которое представлено модульным линейным массивом Panaray MA12EX любимого бренда нашей компании – американского производителя Bose. Благодаря широкому покрытию по горизонтали и узкой диаграмме направленности в вертикальной плоскости, эти акустические системы обеспечивают невероятно чистое звучание и высокую разборчивость речи, а их всепогодность гарантирует надежную эксплуатацию в условиях ледовой арены.

Первый же матч на «Дацюк-Арене» – между «Неопланом» и сборной «Друзей Дацюка» – уже прошел при полном аншлаге. Уверены, что в будущем на территории спортивного комплекса пройдут еще десятки увлекательнейших соревнований.