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Компания Jupiter Systems представила новый дисплей Zavus Xtreme Pixel

Опубликовано: 27 Мар 2024

Компания Jupiter Systems представила новый дисплей Zavus Xtreme Pixel (XP) Flip Chip COB MicroLED. Этот уникальный дисплей, настраиваемый и широкоформатный (21:9), стал последним дополнением к линейке продуктов компании. Zavus XP предлагает широкий выбор бесшовных дисплеев, начиная от 165-дюймовых моделей с ультратонким профилем 0,7 мм и заканчивая 281-дюймовыми экранами с разрешением 5K.

Особенности Zavus XP включают коэффициент контрастности 1 000 000:1, внутреннюю обработку 16 бит на цвет для высококачественного изображения. Технология Flip Chip Common Cathode COB – одна из ключевых особенностей этого дисплея. Инкапсулированная область пикселей с черной смолой обеспечивает поверхность, чувствительную к прикосновениям, а также более высокую энергоэффективность на 30% по сравнению со стандартными COB с общим катодом.

Палитра цветов DCI-P3, глубина цвета 16 бит, идеальный уровень черного, постоянная яркость до 1 000 нит и частота обновления 3 840 Гц делают этот дисплей идеальным для использования при любых условиях освещения в помещении. Его тонкий профиль и возможность поверхностного монтажа делают его универсальным для различных сфер применения, включая кабинеты руководителей, учебные центры, вывески и центры мониторинга.

В партнерстве с MegapixelVR компания Jupiter работала более года над разработкой этого инновационного дисплея, что подчеркивает их стремление к постоянному совершенствованию и новаторству на рынке технологий дисплеев.

jupiter 300x224 - Компания Jupiter Systems представила новый дисплей Zavus Xtreme Pixel

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