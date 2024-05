Forbes назвал Kramer VIA одной из лучших технологий для внедрения в бизнес

В недавней статье Forbes линейка устройств Kramer VIA вошла в топ-5 технологий, которые стоит внедрить в свой бизнес. По словам журналиста Forbes ,Ильи Позина: «VIA – беспроводное решение для совместной работы, которое делает обмен информацией между офисами, сотрудниками и клиентами проще и эффективнее, независимо от их расположения».

Так что же такое Kramer VIA?

Каждый сотрудник хоть раз бывал на совещании или совместном обсуждении какого-либо проекта и надо признать, что мало кто любит такие мероприятия, так как они зачастую не эффективные; обычно пока один говорит, остальные в лучшем случае слушают, а в худшем – просто теряют своё время. Кроме того, если речь заходит о представлении медиаконтента, то каждый из участников обсуждения должен записать все, а потом вернувшись на свое рабочее место – внести необходимые данные. И так повторяется раз за разом. Процесс последовательный, малоэффективный, отнимающий уйму времени. Сейчас применяется множество инструментов, для повышения эффективности проведения совещаний. Один из примеров – система – VIA Collage и/или VIA Connect PRO, разработанными компанией Kramer Electronics.

Обе системы дают возможность проводить любые совещания, обсуждения, презентации и даже учебный процесс в интерактивном режиме и с полным вовлечением всех участников. Суть в том, что с помощью VIA, все кто находится в зоне действия, могут подключиться к общему экрану, на котором будет отображаться то, что видит активный участник на своем устройстве, будь то персональный компьютер, ноутбук, планшет и даже смартфон. Подключение может быть по кабелю Ethernet и беспроводным – по Wi-Fi.

Благодаря возможностям такого подключения, кабельная структура для передачи сигналов видео и звука не требуется, что, существенно упрощает инсталляцию, и позволяет проводить встречи в любом помещении, даже не оборудованном для работы с медиаконтентом. Системы VIA практически не ограничивают количество участников совещания, ёмкость систем составляет 255 подключений.

Поскольку основным вариантом подключения является Wi-Fi, участники могут, например, перемещаться по аудитории и подходить друг к другу. Даже не обязательно лично присутствовать на совещании – есть возможность делать это со своего рабочего места (если позволяет сетевая инфраструктура).

Чтобы войти в общую систему, нужно установить на своем устройстве приложение, которое есть практически для всех аппаратных платформ и ОС. После установки и запуска приложения достаточно ввести название комнаты, где проходит мероприятие, и вы подключитесь к системе.

Помимо приборов VIA Collage или VIA Connect PRO, еще одним основным компонентом является средство отображения – один или два больших дисплея в зависимости от выбранного главного устройства VIA. На общий экран можно вывести информацию с персонального устройства участника совещания, а можно отправить изображение с общего экрана на устройство конкретного пользователя (только в VIA Collage). К примеру, система VIA Collage, предназначенная для крупных инсталляций, допускает подключение двух дисплеев, экран каждого из которых может быть разделен между шестью участниками совещания. Причем, без применения какого-либо дополнительного оборудования.

VIA Connect PRO адресован небольшим коллективам, к нему можно подключить один дисплей и разделить его экран между четырьмя участниками. Обе системы обеспечивают воспроизведение видео со звуком с устройства любого из участников, в режиме Full HD до 60 кадр/с.

В завершение стоит отметить, что системы Kramer VIA хорошо защищают вложенные в них средства, поскольку их легко модернизировать, загружать новые версии ПО, адаптировать к изменениям сетевой инфраструктуры и совмещать с новым оборудованием, в том числе и для вывода изображения.

Компания «АудиоВидеоСистемы» является официальным партнёром и дистрибутором Kramer. Задавайте вопросы по телефону 8(343)317-07-70 или электронной почте info@audioprofi.ru